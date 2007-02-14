Аня Семенович заботится о фигуре

Солистка группы "Блестящие" Аня Семенович в Масленицу, как и все, печет блины Вот только отведать вкусного лакомства певица не может – бережет фигуру. "У меня очень много работы, некогда блины есть, — жалуется Аня. — И не кушаю я мучного, нельзя мне поправляться". Всю праздничную неделю Семенович сама печет блины, но даже их не пробует. По словам Анны, у нее есть свой способ борьбы с соблазном. "Печь — пеку, — говорит певица, — Масленую неделю-то у нас в семье никто не отменял. Есть один рецепт, по которому уже много лет мешают у меня в доме блины. Замешают и оставляют. А я прихожу с концерта — и к плите. И пеку, и пеку! Зачем? Если всё равно не ем? Так когда много вдыхаешь аромат, потом есть уже не хочется. Так и справляюсь с соблазном!"