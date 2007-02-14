Нацсовет накажет украинские радиостанции, которые не пускают в эфир Михаила Поплавского

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию намерен принять санкции в отношении центральных радиокомпаний, которые не выполняют условия Меморандума по наполняемости эфира музыкой украинских исполнителей. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацсовета Виталий Шевченко, передает корреспондент «Нового Региона». Он напомнил, что Меморандум подписали 20 центральных радиокомпаний Украины. Его суть заключается в доведении квоты украинской музыки в эфире до 50%. «Из 20 участников Меморандума только 11 исполняют норму на 99-10%. Остальные же – нет», – сказал Шевченко. При этом он отказался назвать нарушителей. Между тем, его заместитель Игорь Курус пояснил, что имена неугодных радиостанций будут оглашены после принятия санкций в их отношении. «Нацсовет в ближайшее время примет решение по санкциям. Кто лучше, а кто хуже, будет известно тогда», – сказал Курус.