Киркоров купил Колдуну майку

В Марокко Филипп Киркоров купил своему протеже Диме Колдуну майки с магической символикой. До этого в гардеробе Димы одежды с черепами не было, пишет газета «Твой день». - Филипп передал мне целый пакет с майками, штук 20. И я сразу же начал их носить, - признался Дима. – Что за фирма, не знаю. На ее ярлыке нарисован череп… И черепа - основная тема рисунков на майках: на одной он насажен на розу, на другой – череп в короне. Все это расшито бисером. Еще на одном рисунке – змей обвивает меч, обрамленный розами. На майке надпись: vicious soul, что переводится как «порочная душа».