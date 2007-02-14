Рээпер Пи Дидди набросился на Наоми Кэмпбелл

Прибывшая на вечеринку после вручения Grammy, Наоми Кэмпбелл буквально в дверях была негативно встречена рэппером Дидди. Гуру хип-хопа и r'n'b Пи Дидди (P. Diddy) достаточно агрессивно был настроен по отношению к модели. На вечеринке, которую устроил хип-хоп магнат Жермен Дюпри (Jermaine Dupri), на Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) вылили целый ушат ругательств. Свидетель произошедшего рассказал: "Как только Дидди увидел Наоми, он тут же начал выкрикивать оскорбления в ее адрес. И обвинения звучали резко. Никто не мог поначалу понять, что произошло, и что являлось причиной такого поведения рэппера. Дидди кричал оскорбительные слова и в сторону актера Терренса Говарда (Terrence Howard), который пришел вместе с Кэмпбелл. Однако Наоми повела себя очень достойно, она сделала вид, что не заметила его, а последующие оскорбления звучали не в ее адрес." Другой источник поведал, что между Наоми и Дидди как-то формировалась кокетливая дружба, однако ее разрушила Ким Портер (Kim Porter) - та самая, которая в конце прошлого года родила девочек-близняшек от Пи Дидди. Еще одно посвященное лицо рассказало о том, что "постепенно круг друзей Наоми неумолимо сужается. Те, кто раньше дружил с ней - потихоньку исчезают. Это произошло не сразу, поначалу друзья пытались ей помочь выравнить линию ее поведения и жизни в целом, но со временем они разуверились в успехе этого начинания. Многие уже зачислили ее в список неверных друзей, от которых исходят одни лишь неприятности." В конце января этого года Наоми Кэмпбелл посетила Бразилию и нанесла визит к целительнице. На местную знахарку была возложена нелегкая задача - помочь супермодели совладать с ее демонами в голове и сердце. По всей видимости, никакие цлители и вуду Наоми уже не помогут.