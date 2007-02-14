Этих ничем не похожих людей из совершенно разных концов мира объединяет одна страсть. Как выяснилось, Брэд Питт (Brad Pitt), как и "вечная украинская революционерка" Юлия Тимошенко, предпочитает товары известной модной марки Louis Vuitton. У актера не только одежда от Vuitton, но и его багаж состоит сумок этого бренда. С огромным чемоданом Louis Vuitton Брэд в начале этой недели прибыл на съемочную площадку фильма "Забавный случай с Бенджамином Баттоном" в Новом Орлеане. Известно, что Louis Vuitton очень любит и Юлия Тимошенко, которая активно стала появляться в одежде этой марки в 2005 году. За такую небольшую слабость Тимошенко неоднократно подвергалась критике в Украине, так как стоимость товаров Louis Vuitton часто зашкаливает за разумные пределы. Кстати, Тимошенко, как и Питт, тоже очень любит сумки Louis Vuitton - у нее было замечено, по крайней мере, две таких. Louis Vuitton – французский бренд, который специализируется на создании предметов роскоши. В мире насчитывается 366 магазинов этой марки, которая существует с 1854 года. Одежду Louis Vuitton рекламировали многие звезды, включая актрису Уму Турман. По слухам, именно лидер БЮТ была "причастна" к открытию соотвествующего бутика в Киеве.