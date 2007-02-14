Нулевой размер остается на вершине моды

14 февраля 2007, 16:07

Великобритания дает зеленый свет очень худым манекенщицам. На подиумы лондонской Недели моды допущены даже модели сайз зиро. На модном сленге — это девушки, которые носят европейский нулевой размер. Корреспондент НТВ Евгений Ксензенко обнаружил, что за жаркими спорами о здоровье моделей практически незамеченными остаются вещи из последних коллекций, которые они, собственно, представляют. В Мадриде, Милане и Нью-Йорке подобные стройные ноги могли вызвать подозрение. В этих городах запретили выход на подиум так называемых моделей сайз зиро. Таких девушек иногда сравнивают с Кощеем Бессмертным в его лучшие годы. Им сочувствуют и завидуют одновременно. В Лондоне запрета нет, но есть рекомендация — модель должна быть здоровой, никаких падений в обморок и бледных лиц. Дарья, модель: «Мне, наоборот, иногда говорят, чтобы я похудела». Дашин завтрак накануне выступления — фрукты, сэндвич и сок. Модель из Нижнего Новгорода не считает ноль размером, с которым нужно бороться. Дарья, модель: «Я думаю, что это все ерунда, потому что все дизайнеры самой высокой моды никогда не сделают размер на бедра больше чем 90. Потому что на девушках, которые худые, одежда смотрится намного лучше». На подиуме встречают по одежке и провожают аплодисментами. Так было до прошлого года. Смерть двух моделей из Южной Америки, предположительно от истощения, спровоцировала острую дискуссию. Если красота действительно требует жертв, то нужна ли она в таком виде? В моде призыв смотреть на девушек, а уже потом на коллекцию. В этом смысле лондонское шоу старомодно, о чем дизайнерам и моделям напомнили журналисты и активисты здорового образа жизни. Для них ноль равен самоубийству. Сьюзи Бак: «Я думаю, что это экономическое сумасшествие. В магазине мы покупаем вещи совсем других размеров. А здесь что? С ума сойти можно». Дизайнеры и модели просят не учить их работать. В их мире килограммы и сантиметры — это не просто вес и рост, а нужная форма, рамка для шедевра. Маргарита Бабина, супер-модель мира 2000: «Как я узнала, что меня сайз зиро? Когда я выиграла конкурс, то мне мерили джинсы. Началось все с двойки, потом единица, в конечном итоге мне одели нолик. И все было нормально, но мне тогда было 14 лет». С тех пор изящных девушек на грани хрупкости не стало меньше, о них просто теперь больше говорят. Кажется, обсуждение проблемы стало главным событием лондонской Недели моды. В спорах все почти забыли о коллекциях и дизайнерах. Критические статьи в британской прессе придали скандальный оттенок шоу, обеспечив максимум внимания. Но, видимо, не такое, на которое рассчитывали кутюрье.

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