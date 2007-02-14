В мультфильме Эдуарда Ханка Газманову отрежут голову, а затем четвертуют

Известный композитор Эдуард Ханок решил снять мультфильм о российском шоу-бизнесе. Все герои ленты "Необычайное путешествие по дорогам российского шоу-бизнеса, или Ту-ту к "Тату" будут общаться между собой песнями, Пугачева вновь выйдет замуж за Киркорова, а "антисоветскому певцу" Газманову отрежут голову и четвертуют. Главным героем мультфильма станет медвежонок Гламурчик, который периодически впадает в спячку и уже во сне путешествует по несуществующим городам и селам автономной республики "Пугачевщина", сообщает "Комсомольская правда". Гламурчик посетит станции "Агузарово", "Челобаново", "Малые Пресняки", "Средние Орбакайты", "Царское село Алло Борисово", "Большие Киркоровы" с двумя станциями "Киркоры Пугачевские" и "Киркоры Стоцкие" и двумя разъездами: "Распутинский" и "Агурбашевский". Кроме того, стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин выступят в мультипликации в качестве царских особ, которые сидят в тереме и играют в нарды, а лакей Зверев бегает вокруг них с подносами. Певец Олег Газманов, который "хоть и знал, что в СССР секса нет, все равно пел про путан", поэтому анимированному персонажу сначала отрежут голову, а затем четвертуют. Не обошел вниманием Ханок и Земфиру с ее подругой, актрисой Ренатой Литвиновой. По сюжету во время своего путешествия медвежонок Гламурчик на станции "Земфирия" будет наблюдать сцену с участием вышеуказанных персонажей. Земфира вместе с Ренатой Литвиновой лежат в кровати, напевая "Я искала тебя ночами долгими!". В мультфильме "Необычайное путешествие по дорогам российского шоу-бизнеса, или Ту-ту к "Тату" будут также упомянуты Николай Басков, Монтсеррат Кабалье, Валерий Леонтьев (в качестве пенсионера), Борис Моисеев, Валерий Сюткин, Жанна Фриске и другие представители мира шоу-бизнеса. Как сообщает "КП", премьера мультфильма планируется на начало 2008 года.