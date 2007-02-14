Российская звукозаписывающая компания выиграла суд у пиратского сайта

Крупная российская звукозаписывающая компания Gala Records выиграла судебное разбирательство у сайта, полулегально распространяющего музыку в формате mp3. Стоит отметить, что Gala Records представляет на территории России интересы EMI Music, а дело было заведено против владельцев порталов Delit.net и Delit.ru, продававших каждую песню за один цент. На сайтах, принадлежащих компаниям "Делит" и "Делит.ру", пользователи интернета могли найти и скачать около 500 тыс. треков 31 тыс. отечественных и зарубежных исполнителей при стоимости одной песни в один цент, сообщает "Коммерсант". Компания Gala Records начала судебную тяжбу с Delit.net еще в сентябре 2006 года, доказывая, что владельцы сайта незаконно размещают у себя музыку, принадлежащую лейблу. Тогда в качестве компенсации представители российской звукозаписывающей компании потребовали чуть более 30 тыс. долларов. В итоге суд постановил, что владельцы музыкального сайта нарушили авторские и смежные права звукозаписывающего лейбла, обязав выплатить компании Gala Records компенсацию в размере 2,2 тыс. долларов. По мнению представителей Gala Records, решение, принятое судом, стало "прецедентным для рынка", а руководитель проекта DELit Music Navigator Игорь Зуев, в свою очередь, заявил, что о разбирательстве с рекорд-лейблом "ничего не помнит" и никаких комментариев дать не может. "Хотя судебное право у нас не прецедентное, это решение пойдет на пользу – в будущих интернет-делах будет больше порядка", - заявила представитель одной из российских юридических компаний.