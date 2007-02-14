Бандерас планирует вновь выступить в качестве режиссера

Антонио Бандерас заявил о своих планах вновь выступить в качестве режиссера. Новый фильм станет третьим проектом актера, в котором он займет режиссерское кресло. О своем намерении Антонио заявил на пресс-конференции на проходящем кинофестивале "Берлинале". До этого момента он снял ленты "Женщина без правил" (1999) и "Летний дождь" (2006). Известный зрителям по ролям в таких фильмах, как "Маска Зорро", "Отчаянный", "Дети шпионов", а также по озвучке Кота в Сапогах в мультфильме "Шрек 2", Антонио Бандерас дебютировал в качестве режиссера в 1999 году, сняв фильм "Женщина без правил", в котором в главной роли снялась его супруга, актриса Мелани Гриффитс (Melanie Griffith). На пресс-конференции в Берлине, которая состоялась после показа фильма "Летний дождь" (El Camino de los Ingleses), снятого Антонио Бандерасом в 2006 году, актер заявил, что "вновь чувствует в себе силы занять режиссерское кресло", сообщает Reuters. "Я не хочу снова ждать семь лет, чтобы снять фильм. Думаю, самые реальные сроки, которые я могу сейчас назвать – это два-три года", - добавил испанский актер. Ближайший проект с участием Антонио Бандераса, который увидит свет, это мультипликация "Шрека третий", которая выйдет на экраны в мае 2007 года. В нем Бандерас, по традиции, озвучит Кота в Сапогах. Кроме того, выходит фильм "Национальная безопасность", снятый режиссером Джорджем Галло. В шпионском триллере, кроме Антонио Бандераса, примет участие Мэг Райан. Точная дата релиза картины не сообщается. За время своей актерской карьеры Антонио Бандерас снялся в 69 фильмах. Также он пробовал себя в качестве режиссера, продюсера и композитора. До сих пор его сравнивают с Рудольфом Валентино за неотразимый взгляд и сильный акцент. Это также помогло ему прослыть одним из самых сексуальных актеров Голливуда.