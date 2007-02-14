Расторгуев серьезно болен

14 февраля 2007, 16:28

В феврале лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев отмечает 50-летний юбилей. В преддверие праздника музыкант полон творческих планов, нарушить которые не может даже серьезная болезнь. Мы уже писали о том, что в прошлом году Николай Расторгуев попал на больничную койку. У музыканта было воспаление легких, которое дало осложнения на почки. С тех пор прошел уже год, но проблемы со здоровьем никуда не исчезли. "У меня достаточно серьезная история оказалась, и она продолжается, - признался Николай в интервью газете "Известия". - Боремся, что называется". "Консилиум весьма серьезных представителей медицины, собиравшийся по моему поводу, так и не смог точно определить, от чего могло произойти заболевание, - рассказал музыкант. - Одна из версий: много лет назад я перенес ангину, которая дала осложнения на почки, и этот процесс незаметно развивался в течение нескольких лет, а потом резко проявился. У нас же похерилась в стране вся диспансеризация, и сейчас, если ты себя более-менее сносно чувствуешь, к врачу никогда не пойдешь. А надо бы сдавать кровь хотя бы раз в полгода, следить за собой". Раньше Николай вообще практически не болел, и к врачам не обращался с 1983 года. Однако даже после известия о болезни в жизни лидера "Любэ" почти ничего не изменилось. По крайней мере, желания пойти в церковь или обратиться к эстрасенсу у него нет. "Нет, у меня в мозгах такого не возникает, - говорит артист. - Но отчет в том, что со мной произошло, я себе отдаю и психологически готовлюсь к следующей серьезной процедуре. По всей видимости, предстоит пересадка почки". Где именно пройдет операция, в России или за границей, Николай пока не знает. В целом же Расторгуев уже привык к своему новому состоянию. "Трудность в том, что три раза в неделю нужно ходить на определенные процедуры, - сетует музыкант. - И это отнимает много времени. А в остальном я живу точно так же, как раньше". На творчестве группы недуг ее лидера тоже никак не сказывается. 23 февраля в Кремле состоится большой сольный концерт группы, да и на гастроли по городам России "Любэ" ездит исправно. Вот что сам Николай рассказывает об этом: "Как только я вышел из больницы, мы сразу продолжили плотно выступать. Сейчас мы согласовали наш гастрольный график с моими процедурами, и все в порядке. Тем более что сегодня не только в Москве, но и в других городах есть квалифицированные медики". В ближайших планах коллектива выпустить новый диск. Работа над материалом уже идет. "Сейчас подготовили три новых песни, надеюсь, вскоре добавим к ним еще несколько композиций и не торопясь, не к датам каким-то, выпустим очередную пластинку, - поделился Расторгуев. - Полагаю, она получится легкой, не загруженной..." В песнях "Любэ", как известно, часто прослеживается патриотическая тематика. Сам Николай о своем отношении к нынешней ситуации в России говорит так: "Не все, конечно, нравится, но развитие, мне кажется, идет в правильном направлении. И не нужно все время повторять, что у нас все хреново, загонять людей в угол. Надо оптимистически смотреть в будущее".

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