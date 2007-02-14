Бейонс разделась для Sports Illustrated

В номере, посвященном девушкам в купальниках, певица Бейонс заслужила место на обложке. Певица, а теперь еще и кинозвезда ("Девушки мечты") позировала на Флоридском берегу в желтом-розовом бикини от Дома Моды Dereon,. Эта марка уже работала с семейством Ноулс (Knowles), а именно с матерью Бейонс, Тиной Ноулс (Tina Knowles). Напомни, что 12 февраля Бейонс пела на церемонии вручения главных музыкальных наград Америки (Grammy-2007) свой хит "Listen" ("Послушай") из мюзикла "Девушки мечты". Певице достался приз Grammy за альбом в стиле R&B, название которому “B’Day".