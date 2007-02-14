Актерская труппа сериала «Моя прекрасная няня» сыграла в новом фильме

Анастасия Заворотнюк и другие актеры, сыгравшие в телесериале "Моя прекрасная няня", вновь собрались вместе. В Санкт-Петербурге уже завершаются съемки музыкальной комедии — или водевиля, как ее именуют создатели — "Шекспиру и не снилось" (2007). Сергей Жигунов, Ольга Прокофьева и Борис Смолкин приступили к работе сразу же после новогодних праздников, Анастасия Заворотнюк появилась на площадке чуть позже — когда вернулась из Парижа, где недавно завершились съемки боевика "Код А" (рабочее название — "Код Апокалипсиса" (2007)). Действие водевиля разворачивается в провинции: в уездном городке появляется давно ожидаемая труппа известных актеров. Однако звезды ведут себя странно и уже в ходе подготовки спектакля у директора театра закрадываются сомнения — являются ли на самом деле приехавшие теми, за кого себя выдают. А ведь жуликам приходится играть пьесу самого Шекспира. Режиссирует двухсерийный художественный фильм Алексей Зернов. Вместе с Владимиром Зайкиным он написал к нему сценарий. Также в картине будут заняты Юрий Стоянов, Татьяна Кравченко и Гарик "Бульдог" Харламов из "Комеди Клаб". "Отличная, смешная компания подобралась! — радуется продюсер-актер Сергей Жигунов, — "Комеди Клаб" для нашей картины шутки пишет, Юрий Энтин сочинил тексты для восьми песен. Еще для нас ставят танцы — мы будем в кадре танцевать и петь!". Картина снимается студией "Пеликан-фильм" по заказу Правительства Москвы.