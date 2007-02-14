Sheida Orchestra представят песню на Евровидении

С песней "I mina drommar – Mani armani taha", мировая музыка будет представлена на конкурсе песни Евровидения 2007 в Швеции. Написана песня музыкантом Ulrika Boden (на фото), а исполнена на персидском и шведском языке коллективом Sheida Orchestra. “Sheida” в переводе с персидского языка означает “сумасшедшая любовь”. Этот уникальный альянс музыки из Швеции и Балучистана (провинция восточного Ирана) поражает схожестью стилей, в то же самое время, дополняя друг друга разнообразием музыкальных традиций. Когда музыканты Rostam Mirlahari, Ulrika Boden, Niklas Roswall и Abdulrahman Surizehi работают вместе, сентиментальные песни о любви и быстрая плавная музыка становятся основной музыкальной темой их творчества. Rostam и Ulrika начали петь вместе много лет назад, когда оба преподавали курс народной музыки в Hovra (Швеция). В результате успешной совместной работы они решили привлечь и других музыкантов, увеличив состав до квартета. Через некоторое время к ним присоединились Roswall и Surizehi, после чего и был основан Sheida Orchestra.