В Голландии эротические шоу приравнены к спектаклям в театре

Амстердамский суд постановил, что эротические шоу можно приравнять к театрам, и, соответственно, они могут иметь налоговые льготы. «Приглашение посетителей на эротические шоу (пип-шоу) эквивалентно приглашению на театральное представление. Эротический характер представления не искажает его сути», – говорится в решении амстердамского апелляционного суда. Иск в суд был подан одним из владельцев развлекательного заведения, который оспаривал обременительные налоги. Теперь, согласно решению суда, налоговые органы должны вернуть ему несколько тысяч долларов, которые были переплачены.