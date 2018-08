Шэрон Стоун назвала немцев «гадкими»

На различных мероприятиях Берлинского кинофестиваля Шэрон Стоун появилась не случайно, она привезла с собой фильм, в котором она выступила со-продюссером Однако вчерашнее поведение Шэрон Стоун (Sharon Stone) немного шокировало присутствующих. Актриса выступая перед аудиторией, вела себя вызывающе. И в адрес немцев Шэрон выпустила несколько резких слов, за которые потом ей наверняка прийдется извиниться. Что было причиной столь резких высказываний выяснить не удалось. Некоторые поговаривают о том, что это было типичное для Шэрон Стоун поведение. 13 февраля на Международном берлинском фестивале актриса презентовала фильм "Когда человек сливается с лесом" (When A Man Falls In The Forest). В этом фильме 48-летняя Шэрон Стоун сыграла главную роль. Независимая драма начинающего режиссера Райана Эслингера "Когда человек сливается с лесом" рассказывает историю троих одиноких людей, чьи судьбы неожиданным образом пересекаются, выводя героев из состояния глубокой изоляции. Стоун исполнит в картине образ Карен, несчастливой в браке женщины, которая совершает магазинные кражи, чтобы наполнить чем-то свое бесцельное существование.