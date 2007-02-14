Шакира даст концерт в Израиле

Звезда поп-музыки Шакира приедет в Израиль с единственным концертом. В эти дни ведутся интенсивные переговоры между израильскими организаторами концерта и менеджерами певицы, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на газету Maariv. Как сообщает издание, прибытие поп-звезды на Святую землю ожидается в августе, в рамках европейского тура гастролей. Единственный концерт Шакиры состоится, по всей вероятности, на стадионе "Блумфельд" в Яффо. Шакира (Шакира Изабель Мебарак Риполл) считается одной из ведущих поп-звезд мировой величины. Она родилась 2 февраля 1977 года в Барранкилье (Колумбия). Ее мать колумбийка, отец имеет ливанские корни. С раннего детства девочка воспитывалась в строгих христианских традициях, прекрасно говорит на арабском и португальском языках. Шакира написала свою первую песню, когда ей было 8 лет, но успех к ней пришел гораздо позднее, несмотря на многочисленные победы в детских конкурсах. Профессиональная карьера Шакиры началась в 1991 году выпуском первого альбома Magia ("Магия"), который потерпел фиаско. Следующий альбом, записанный Шакирой в 15 лет, назывался Peligro ("Опасность") и тоже не принес ей громкого успеха, хотя в Латинской Америке она уже считалась восходящей звездой. Мировая слава пришла к певице только в 1995 году, после выхода в свет альбома Pies Descalzos ("Босые ноги"), выпущенного компанией Sony, которая согласилась пойти навстречу требованию певицы и предоставила ей свободу действий. Pies Descalzos завоевал статус "Альбома №1" в восьми странах мира, и стал "платиновым" альбомом в США. После этого успеха Шакира почти два года провела в международном турне. Следующий альбом Donde Estan Los Ladrones? ("Где воры?") оказался еще более популярным, чем предыдущий. Синглы из него регулярно занимали первые строки в хит-парадах, а в 2000 году концертный альбом Шакиры MTV Unplugged приобрел статус "дважды платинового альбома США". В прошлом году Шакира стала "лучшей латиноамериканской исполнительницей" и получила престижный международный приз World Music Awards. Благодаря своей песне Hips Don't Lie, она была удостоена награды музыкального канала MTV Latinoamerica Award. Шакира была признана лучшей певицей и танцовщицей, а также лучшим автором песни и альбома года. Тираж ее альбомов превышает 40 миллионов, в ее коллекции 10 премий Grammy. Шакира давно уже стала не просто исполнителем, а символом красоты и женственности. Она регулярно попадает в международные рейтинги самых желанных и красивых женщин.