Последняя роль Анны Николь Смит - инопланетянка

Последний фильм, в котором снялась модель и киноактриса Анна Николь Смит, планируют выпустить в США на DVD в мае, сообщают прокатчики. Съемки "Инопланетянок-нелегалок", низкобюджетной ленты с крайне экстравагантным комедийным сюжетом, частично финансировала сама Смит, бывшая модель Playboy. Она играет роль одной из трех инопланетянок, которые стали "супер-крутыми красотками и высадились на Землю, чтобы защитить ее от межгалактических сил зла", говорится в пресс-релизе. Смит скончалась на прошлой неделе в возрасте 39 лет, после того, как ее обнаружили без сознания в гостинице во Флориде. Причина ее смерти неизвестна. Вокруг пятилетней дочери Смит, Данниэлинн, возник спор об отцовстве, в котором это право оспаривают сразу три мужчины. В 1994 году Смит вышла замуж за техасского нефтяного миллиардера Джея Ховарда Маршалла II, и вскоре после этого была названа "Девушкой года" журнала Playboy. Смит было 26, а ее мужу - 89. Маршалл II умер немногим более года спустя, и его смерть стала причиной судебной тяжбы за наследство между Смит и сыном Маршалла. Тяжба еще не завершена, несмотря на смерть сына Маршалла в прошлом году. Собственный сын Смит, Даниэл, скончался в сентябре прошлого года, оставив ее дочь единственным потомком. Последняя роль Снятые в 2005 году "Инопланетянки-нелегалы", были последним кинопроектом Смит. Ранее она также сыграла роли в фильмах "Подручный Хадсакера" и "Голый пистолет-3". Представитель компании MTI Home Video, которая занимается дистрибуцией последнего фильма Смит, заявила, что время выпуска никоим образом не связано со смертью бывшей модели. Компания подала DVD с записью фильма в розничную продажу за полторы недели до ее смерти, заявил представитель, добавив, что сама Смит планировала участвовать в рекламной кампании фильма.