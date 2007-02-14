Откровенный наряд Подольской

Звезды шоу-бизнеса медленно и томно собирались в огромном зале очередного безразмерного клуба в здании известного завода на станции метро Курская… Шелка, атлас, бархат, туфельки Prada и Kenzo, диадемы с кристаллами Swarovski – все ушло на создание атмосферы шика-блеска-гламура, как и было задумано. Самые красивые дамы и девицы шоу-бизнеса съехались со всей Москвы, чтобы оттенить королеву стиля, избранную еженедельником Hello! Ожидая начала церемонии вручения премии "Самая стильная в России" исключительно по версии данного издания, гимнастка Светлана Хоркина примеряла кольцо с огромным бриллиантом. Светлана долго приглядывалась к камушку, но, узнав, что он стоит 13 миллионов (долларов или рублей – даже не важно), вернула кольцо обслуживающему персоналу. Оно было тут же водружено назад, под стекло. "Фабрикантка" Ирсон Кудикова блеснула полосатыми колготками, Саша Вертинская красным тюрбаном, а Людмила Гурченко – стремительностью появления на публике и исчезновения с глаз оной. Певица Наталья Подольская, почти легальная уже жена Владимира Преснякова младшего, пришла на церемонию в блузке с таким откровенно-глубоким декольте, что фотографы сначала замерли в изумлении, а потом кинулись наперебой фотографировать открывающиеся взорам прелести певицы. Известная неожиданностью своего стиля поп-группа "Фабрика" на это раз выступила исключительно тонко и со вкусом. Саша Савельева сверкнула белой классикой с пояском оттенка черного кофе, под цвет своей загорелой (только что с Ямайки) кожи. Ира Тонева поразила общественность ярко-розовыми очками ультра-модной формы. А Сати Казанова показала всем кто тут настоящая "самая стильная". Сияющий, с иголочки, ретро-наряд Сати выглядел несравненно. Сати себя ощущала, видимо, соответствующе. Поэтому и уехала еще до начала церемонии, не дожидаясь объявления результатов. Ведь корифеи российской моды уже признали в Казановой самую стильную певицу 2006 года и вручили ей премию "Астра". И правильно уехала, а-то пришлось бы ей наблюдать, как устроители церемонии провозгласили самой стильной женщиной России Ксюшу Собчак, появившуюся на церемонии в классическом сочетании черного и белого. Причем, спутника она себе выбрала подстать – очень смуглого молодого человека, скорее всего, для контраста с собственной белизной.