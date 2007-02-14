Наташа Королева ревнует мужа

Певица Наташа Королева всегда гневно опровергала сообщения о том, что она будто бы очень ревнует своего супруга, стриптизера Тарзана. Однако в преддверие Дня святого Валентина звезда эстрады все-таки рассказала правду о своих чувствах. "В нашей семье, как в любой другой, всякое бывает. Я человек эмоциональный. Могу даже ревновать", - призналась Наташа. "Но я всегда стараюсь брать себя в руки, - добавила певица. - И у меня это получается. В конце концов, мужчина должен обращать внимание на красивых женщин. Иначе это будет уже не мужчина". Наташа Королева не видит ничего страшного в том, что другие женщины обращают внимание на ее супруга, пишет "Вечерняя Москва". "Мне, наоборот, это приятно, - уверяет артистка. - Мужчины устроены по-другому: не так как мы, женщины, привязаны к своей половине". Тем более в последнее время Сергей Глушко старается отойти от образа только стриптизера и активно пробует себя в качестве актера. "Сергей очень порядочный человек, - считает Наташа. - Несмотря на имидж, он человек очень домашний и семейный. И я, хотя девушка темпераментная, истерик и скандалов устраивать не буду". Что же касается Дня святого Валентина, то Наташа , готовит ли супруг для нее что-то особенное. "Мой муж всегда устраивает мне сюрпризы, для этого даже не обязательны праздники, - говорит певица. -Так уважить, окружить вниманием и заботой, как мой муж, вряд ли кто сможет".