Весной 2008 года режиссер «Ночного» и «Дневного дозора» дебютирует в Голливуде

Компания Universal Pictures обнародовала график премьер основных проектов на 2008 год. 28 марта 2008 года на экраны США выйдет фильм "Wanted". Для российского зрителя картина представляет особый интерес: ее режиссер — создатель "Ночного" и "Дневного" дозоров — Тимур Бекмамбетов. По сюжету новой картины, герой Джеймса Макэвоя узнает, что его отец, много лет считавшийся без вести пропавшим — террорист. И после его смерти сын попадает в ту же организацию, чтобы пойти по стопам отца под руководством "тренера" Моргана Фримана. Конкурентов в прокате у проекта пока не предвидится. А вот дату релиза второго "Халка" — "The Incredible Hulk" — пришлось перенести, чтобы избежать "столкновения" с "Wall-E" — мультфильмом Disney/Pixar о приключениях маленького робота. "Халк" выйдет на экраны на две недели позже ранее завяленных сроков — 13 июня 2007 года. 11 июля в кинотеатры возвращается "Мумия" /Mummy, The/ (1999). Третья часть нашумевшего блокбастера будет бороться за кошельки зрителей с комедией Бена Стиллера "Tropic Thunder" студии DreamWorks. Неделей позже состоится премьера киноверсии известного мьюзикла "Mamma Mia!". Этой картине придется конкурировать с проектом студии Warner Bros — продолжением обновленной киносерии о Бэтмене — "The Dark Knight", где Джокера сыграет Хит Леджер, а костюм человека-летучей мыши во второй раз примерит Кристиан Бэйл. А вот у и сиквела "Хеллбоя" /Hellboy/ (2004) Гильермо дель Торо соперников пока нет. В картине "Hellboy 2: The Golden Army", которая выходит 1 августа, мифические существа и монстры устраивают бунт против человечества. Еще один масштабный проект — "Человек-волк" /The Wolfman/ с Бенисио дель Торо в главной роли компания Universal планирует выпустить 14 ноября 2008 года. Также в 2008 году выходят: 29 февраля — триллер Матье Кассовица с Вином Дизелем — "Babylon A.D.", а 22 мая — пока безымянная четвертая часть приключений Идианы Джонса.