Оксана Федорова раскрыла любовные тайны

Известная телеведущая Оксана Федорова, которой приписывали бурный роман с партнером по "Танцам со звездами" Александром Литвиненко, наконец раскрыла свои любовные тайны. По словам Оксаны, сейчас она одна. Но телеведущая все же надеется в скором времени найти свою половинку и создать полноценную семью. Напомним, еще пару лет назад у Оксаны был состоятельный поклонник Владимир Голубев, но этот роман закончился расставанием. "С Володей мы были вместе семь лет и остались в очень хороших отношениях, - говорит Оксана. - Для меня этот человек сыграл огромную роль в жизни. Я его очень ценю. Если есть идеальный мужчина на свете, то Володя близок к этому образу. Для меня он очень дорог. Но, наверное, период наших романтических отношений прошел…" Оксана Федорова и Владимир Голубев расстались год назад, но до сих пор периодически встречаются, пишут "АиФ-Суперзвезды". После проекта "Танцы со звездами" Оксану чуть было не выдали замуж за ее партнера по проекту Александра Литвиненко. "Такое ощущение, что общественность во что бы то ни стало хочет поскорее выдать меня замуж, - комментирует слухи о скорой свадьбе сама Федорова. - С Сашей Литвиненко у нас был дружеский роман. И взаимная симпатия людей, которые провели вместе какой-то интересный период жизни. Мы и сейчас поддерживаем хорошие отношения. Но чтобы они могли перерасти во что-то более серьезное? Для этого необходимо время. Я считаю, что нельзя сразу из одних отношений прыгать в другие. Это неправильно! Должен пройти какой-то период одиночества. Чтобы можно было спокойно извлечь уроки из прошлых отношений".