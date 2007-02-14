Первый «Золотой медведь» Берлинале отправился в Нидерланды

Вечером 13 февраля 2007 года на проходящем в Берлине 57-м международном кинофестивале был вручен первый "Золотой медведь". Он достался десятиминутной ленте нидерландского режиссера Ханро Смитсмана "Raak" (2006). Картина, участвовавшая в программе "Конкурс короткометражных фильмов", рассказывает о матери-одиночке и ее сыне, любимое хобби которого — корежить автомобили. "Серебряного медведя" в этой секции разделили между собой 16-минутная комедия "Decroche" (2006) французского режиссера Манюэля Шапира и 11-минутная картина Армина Чена "Mey" (2006) совместного производства США, Тайваня и Китая. Фестиваль продлится до 18 февраля.