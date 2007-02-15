Тяжёлое испытание «Грэмми» для Тимберлейка

Узнав о том, что ему дарована честь представить свою песню на церемонии открытия «Грэмми» Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) решил, во что бы то ни стало, сделать своё выступление запоминающимся. Однако, похоже, не о таком шоу он думал. Всего за несколько дней до концерта Джастин подхватил простуду и посадил голос. В результате вся подготовка была скомкана, все предваряющие «Грэмми» вечеринки певец пропустил, а кроме того, отказал в интервью всем желающим. Тем не менее, из последних сил, Тимберлейку таки удалось исполнить свою «What Comes Around» и представить оригинальный одноименный клип. И пусть это выступление не стало величайшим в истории музыкальной премии, тем не менее, зрители по достоинству оценили мужество певца.