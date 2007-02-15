Мадонну наконец-то признали самой стильной певицей 20-летия

Живая легенда поп-сцены, Мадонна (Madonna) долгое время балансировала на грани эпатажа и утонченного стиля и, наконец-то, смогла добиться признания во всём мире. Так, например, британский журнал «Elle» признал певицу самой стильной звездой года, отметив её вклад в историю моды и музыки за долгие 25 лет карьеры. По словам представителей журнала, Мадонна всегда шла впереди моды и далеко не всегда современники могли по достоинству оценить её внешний вид и поведение. Сейчас же наконец-то пришла та пора, когда каждый знает, что именно Мадонна задаёт тон всеми миру моды и именно её идеи реализуются в новейших коллекциях кутюрье всего мира.