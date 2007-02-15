Мурат Насыров был убит?

15 февраля 2007, 11:23

Родные певца с напряжением ждут момента, когда будет готов результат официальной экспертизы, чтобы узнать о том, каковы же истинные обстоятельства смерти Мурата Насырова У родных погибшего сложилось свое мнение о том, почему могла случиться эта трагедия, пишет газета "Твой день". Старший брат Мурата Наджат, бывший прежде военным, убежден: – Это однозначно убийство! Других предположений у нас нет. И первое же, что вызвало наше сомнение в том, что это было самоубийство или несчастный случай, – то, что в официальных документах не была указана причина смерти. Хотя в России очень сильные криминалисты и судмедэксперты. А вскрытие делали в Боткинской больнице, когда тело бальзамировали. Когда же дома мы тело Мурата мыли, всё было чисто. Никаких следов травм, ссадин, синяков, переломов, которые, несомненно, были бы, если бы Мурат в самом деле летел с высоты вниз. Был только шов на животе и почему-то на спине, у шейных позвонков. В милицейских документах также не указана причина смерти, хотя бы предварительная. Пусто там, где должно быть написано, от чего наступила смерть: отравление, удушье, захлебнулся, или это была остановка сердца... А причину всегда обычно пишут. – А вы не пытались сами это выяснить? – А как? Через кого? Он гражданин другого государства. Мы – его мать, братья, сестры – можем заявить, но как это сделать? И для нас смерть Мурата – загадка до сих пор. Но знаем наверняка: уходить из жизни он точно не собирался. А вот подтолкнуть его к этому могли! – Мурата могли отравить, – переживает брат. – Это предположение нашей семьи. За три часа до случившегося он сидел в компании, все пили коктейль. Мурат тоже пил. Потом ушел, а девушке Кристине из компании после коктейля стало плохо, она даже не помнит, что с ней дальше было... А Мурат приехал домой. Тут звонок по телефону, Мурат одевается, собирается... Показывают, Мурат из дома позвонил близкой подруге Баглана Садвакасова: "Жанна, всё нормально". А вы знаете, что он позвонил с Наташиного мобильника, лежавшего дома? А самой Наташи дома не было. Когда с Муратом происходили те события, что он якобы впал в приступ, хотел покончить с собой, говорили, что дочка якобы скинула маме на сотовый сообщение, а мобильник-то дома, получается, был! А потом сам факт: кто видел, что Мурат упал из окна? Дети и теща скрывают, что же было на самом деле. Он, со слов тещи, попрощался с детьми, а они уже спали. Куда-то он собирался идти. Что произошло, почему он так красиво оделся? И потом, где же та фотокамера, про которую все они говорят?.. Думаю, есть что-то, что скрывает семья! Истинную причину тяжело узнать. Всё Мурат с собой унес. Но я убежден: никакого самоубийства или несчастного случая не было. Это Наташа про несчастный случай детям объясняла, что, мол, папа пытался антенну поправить и споткнулся. Но ведь могли семью запугать – типа, молчите, а то мы и вас грохнем, понимаете? Конфликт на семейной почве мы исключаем: никого, кроме Наташи, у Мурата не было. Он любил свою семью и даже объявил о том, что скоро они с Наташей официально оформляют отношения... Другое дело, что есть некая третья сила, которая вмешалась в личные отношения Мурата, в семью, и попыталась преподнести смерть Мурата так, как теперь о ней говорят... Я так предполагаю, и пусть это даже звучит неправдоподобно, что в том коктейле могло быть подмешано что-то, что его зомбировало. Что его могли по телефону настроить на какую-то встречу, он оделся, пошел, спустился. А внизу его – бук… Шейные позвонки сломаны. Они нормально не крутятся. Это когда мы его мыли, сказал один из аксакалов. – Причина случившегося наверняка в его профессиональной деятельности как автора, композитора и исполнителя, – предполагает старший брат погибшего певца. – Мурат недавно прервал контракт со своим последним продюсером и стал самостоятельно себя продвигать, стал сам себе хозяином. В течение полугода никто не будет иметь права на движимое, недвижимое и интеллектуальное имущество Мурата. И вокруг этого сейчас идет тихая возня. Есть последний альбом Мурата, на который он не успел подписать договор. Есть песня, которую у него настойчиво пытались перекупить, а он не отдал. У него есть счета в банках, к которым ни у кого сейчас нет доступа. Мурат думал о будущем и вполне мог застраховать свою жизнь. Есть ноутбуки Мурата, никто не знает паролей к ним, а там масса информации, множество произведений, которых он так и не успел выпустить..."

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