В Лондоне вручили Brit Awards

Вечером 14 февраля 2007 года в Лондоне прошла церемония награждения лауреатов музыкальной премии Brit Awards. Только две группы – The Arctic Monkeys и The Killers – получили по две награды. Все остальные исполнители получили по одной. Участники The Arctic Monkeys, получившие в 2006 году Brit Awards как лучшие дебютанты, в этом году были названы лучшей британской группой и авторами лучшего британского альбома. Однако группа, как и в прошлом году, церемонию проигнорировала, прислав организаторам премии благодарственную видеозапись, в которой музыканты переодеты в персонажей "Волшебника Оз". Лас-вегасская группа The Killers получила награды в категориях "Лучшая зарубежная группа" и "Лучший зарубежный альбом". Лучшей концертной группой были названы The Muse. Также премии получили Take That – за лучший сингл (Patience), американская группа Orson и шотландская The Fratellis – обе за прорыв года. Певцом года оказался Джеймс Моррисон (James Morrison), певицей – Эми Уайнхаус (Amy Winehouse). Лучшим иностранным певцом был назван американец Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake), а певицей – канадка Нелли Фуртадо (Nelly Furtado).