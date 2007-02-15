Татьяну Буланову ограбили

Нападению подонков находящаяся на восьмом месяце беременности Татьяна подверглась недалеко от своего дома в Санкт-Петербурге Неизвестный грабитель похитил ее сумку, в которой находились документы, крупная сумма денег и ключи от дома. Певица не растерялась и попыталась догнать вора, но поскользнулась и упала, сильно разбив колени. В момент ограбления Татьяна находилась на 10-й линии Васильевского острова. Она вышла из своей «Тойоты», чтобы очистить машину от снега. Выйдя из автомобиля, певица неосмотрительно оставила на переднем сиденье свою дамскую сумочку, пишет газета «Твой день». Булановой и в голову не пришло, что какие-то подонки могут напасть на беременную женщину. Но тем не менее такие негодяи нашлись. Татьяна не заметила, как мужчина открыл дверь и вытащил сумку, она увидела его, лишь когда он убегал. Смелая певица мгновенно среагировала и бросилась вслед за негодяем. Но догнать вора она не сумела - пробежав несколько метров, поскользнулась и сильно ударилась об лед. Шок и ужас, который пережила беременная певица, сложно передать словами. - Когда Таня, зареванная, пришла домой, у нее тряслись руки, дрожали губы. Она не прекращая плакала, на нее страшно было смотреть, - рассказала мама певицы Нина Павловна Буланова. – Я, конечно, поругала ее за то, что носит с собой все-все документы, но толку: уже ничего не вернешь. Немного успокоившись, Буланова позвонила супругу Вячеславу Радимову, который сейчас с «Зенитом» находится на сборах в Испании. Вячеслав перенервничал не меньше, чем жена, но все же нашел слова, чтобы успокоить Таню. Но вся большая семья певицы была напугана не столько случившимся, сколько возможными последствиями. Экстремальная ситуация, в которую попала Татьяна, могла серьезно отразиться на ходе беременности и здоровье малыша. Поэтому наутро будущая мама, бросив все дела, отправилась к своему лечащему врачу, под наблюдением которого находится (он же принимал первые роды у Тани 14 лет назад). К счастью, обследование показало, что с ребенком все в порядке и реальной угрозы для него нет (малыш должен появиться на свет в начале весны). - Сейчас я уже немного успокоилась, все нормально, - заверила нас Буланова. - Заявление в милицию мы решили не писать.