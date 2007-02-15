World Fashion Channel продолжает сотрудничество с «Неделей моды в Москве»

В прошлом сезоне международный телеканал World Fashion Channel впервые осуществил трансляцию показов с подиумов в Гостином дворе в прямом эфире. По словам президента канала Игоря Удалова, опыт прошлого сезона оказался удачным для всех участников мероприятия, и это стало поводом для заключения контракта между «Неделей моды в Москве» и WFC на ближайшие три года. В грядущем сезоне для организации эфира будут заняты 25-30 человек: операторы, техники, редактора. Сетка вещания канала WFC будет подстраиваться под расписание показов «Недели моды в Москве». Клипы будут демонстрироваться в прямом эфире, а затем на протяжении всего сезона. Как и в прошлом году, в рамках мероприятия будет создана комфортабельная lounge-зона, организацией которой, по словам Игоря Удалова, займётся VISA, официальный партнёр «Недели моды в Москве». За последние полгода канал значительно вырос, изменился. «Мы меняем оформление, наполнение, – рассказал Игорь Удалов FG.RU (Fashion Guide). – В ближайшее время появятся такие программы как «Один день со звездой», будем снимать фильмы про наших дизайнеров, стилистов, моделей, фотографов».