Пресняков спаивает жену

На церемонии вручения премии "Самая стильная" Владимир Пресняков устроил алкогольный марафон своей новоиспеченной супруге Наталье Подольской Едва переступив порог завода "Арма", где проходила вечеринка, влюбленные направились к барной стойке и не отходили от нее в течение полутора часов, опустошая бокал за бокалом, сообщает "Твой День". Звездные гости церемонии долго не заходили в зал, подкрепляясь горячительными напитками. По стаканчику пропускали не только известные ценители спиртного ("УмаТурман", Дмитрий Дюжев, Игорь Верник, Егор Дружинин), но и приглашенные барышни. Не отказались от нескольких бокалов вина солистки "Блестящих" Надя Ручка и Юля Ковальчук. А вот супруги Пресняков и Подольская выбрали напитки покрепче. – Аргентинского виски, пожалуйста, два двойных, – уверенно озвучил бармену свое желание Пресняков. Послушная супруга опустошила бокал залпом. Уже через минуту Подольская сама отправилась к стойке – на этот раз за красным вином. Влюбленные словно соревновались в том, кто быстрее напьется, "профессионально" опрокидывая бокал за бокалом (в итоге по 8 на каждого, как поделился подсчетами бармен).