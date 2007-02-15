Родители Брэда Питта помянули мать Джоли

Тяжело переживающая потерявшая несколько недель назад мать актриса Анджелина Джоли нашла поддержку не только в лице своего брата Джеймса и возлюбленного Брэда Питта, но и в лице его родителей Как сообщает "Твой ДЕНЬ", актриса пригласила на поминальную службу родителей Питта. Ранее в прессе появлялась информация о том, что мать Брэда недолюбливает Джоли и считает, что сыну было бы лучше вернуться к бывшей жене Дженнифер Энистон. Но в подобной ситуации она всё же пошла на встречу к Джоли. Поминки прошли в Лос-Анджелесе. И, по сообщениям источников, кроме брата и семьи Питта, на них никто не присутствовал.