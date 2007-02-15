Модель нулевого размера разделила судьбу сестры

Смерть от истощения двух сестер-моделей вызвала новую волну международной дискуссии о так называемом "нулевом размере". Как пишет газета The Telegraph, этот размер предполагает объем груди 80 сантиметров, объем талии - 58, бедер - 86 сантиметров. Для сравнения, средний объем талии восьмилетней британской девочки составляет 56 сантиметров. 18-летняя Элиана Рамос (Eliana Ramos), работавшая в одном из престижных модельных агентств Аргентины, была обнаружена мертвой в своей спальне в столице Уругвая Монтевидео. Причиной смерти назван сердечный приступ, а местные СМИ связали ее с анорексией. Источник, принимающий участие в расследовании произошедшего, сообщил изданию, что "наиболее вероятным диагнозом является истощение". Элиана, известная в мире моды как Эль (Elle), начала модельную карьеру в 16 лет вслед за старшей сестрой Луисель (Luisel) и пережила ее всего на несколько месяцев. 22-летняя Луисель Рамос скончалась от сердечного приступа в августе 2006 года прямо на подиуме. Отец девушки рассказал, что, стремясь похудеть, она не ела ничего, кроме салата-латука и диетической колы, пишет газета The Times. За гибелью Луисель последовала смерть от анорексии бразильской манекенщицы Анны Каролины Рестон (Ana Carolina Reston). 21-летняя девушка, работавшая на показах Джоржио Армани (Giorgio Armani) сидела на диете из яблок и помидоров. По факту смерти Элианы Рамос начато расследование, суд постановил провести вскрытие. Местная полиция пока отказывается комментировать причины смерти девушки. Панчо Дотту (Pancho Dotto), основатель модельного агентства Дотту (Dotto modelling agency), в котором работала манекенщица, настаивает, что у Рамос не было проблем с питанием: "Она хорошо ела, была абсолютно здорова и занималась спортом. Все эти разговоры об анорексии - полный абсурд. Очевидно, смерть сестер обусловлена какими-то генетическими проблемами". На вопрос о том, осуществляется ли в его агентстве контроль за здоровьем моделей, Дотто ответил, что "нигде в мире такого не делают. Это абсурд". Серия смертей среди моделей спровоцировала во многих странах мира обсуждение вопроса, насколько этично использование в показах неестественно худых девушек. В Мадриде пять манекенщиц были отстранены от участия в модном шоу из-за излишней худобы. Активно борются за здоровье нации в Бразилии, запрещая выставлять на витрины магазинов одежду маленьких размеров. Британский совет высокой моды (British Fashion Council) не решился на запреты, ограничившись предписанием, в котором дизайнерам рекомендуется привлекать к участию в показах только здоровых моделей.