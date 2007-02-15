Стал известен возможный убийца Анны Николь Смит

После того, как Анну Николь Смит нашли бездыханной в номере флоридского отеля, гражданский муж блондинки и отец ее дочери Говард Стерн не проронил почти ни слова, сообщает From-UA. Тем более странной кажется болтливость его сестры Бонни, выложившей журналистам интересные подробности. К примеру, что Смит и Стерн собирались пожениться и даже наметили свадьбу на 27 февраля. Еще более странным в таком случае кажется поведение самой Анны Николь, которая незадолго до намеченного бракосочетания была застукана папарацци обнимающейся со своим давним поклонником Шейном Гибсоном - министром иммиграции Багамских островов. Пока нет никаких оснований обвинять кого-либо в смерти звезды «Плейбоя»: врачи говорят о передозировке таблеток или осложнениях после пластической операции. Однако набор имеющихся фактов позволяет кое-кому считать Говарда Стерна убийцей, до мелочей продумавшим свой ужасный план. Именно так думает мать Анны Николь - Верджи Артур. Она не верит в чистые помыслы Стерна и полагает, что смерть ее внука, а затем и дочери - его рук дело. Мол, бывший адвокат втерся в доверие к Анне Николь, однако жаждал не любить ее всю жизнь, а поскорее сжить со свету вместе с сыном, что и сделал, устроив им роковую передозировку. Теперь м-с Артур беспокоится за судьбу маленькой Дэнниэлинн и даже собирается просить суд запретить вывозить девочку с Багамских островов.