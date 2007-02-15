У Аллегровой и Павлиашвили случилась «Грешная любовь»

Ирина Аллегрова и Сосо Павлиашвили подготовили дуэт на композицию «Грешная любовь». Эту песню г-н Павлиашвили написал в соавторстве с поэтом Георгием Карапетяном более семи лет назад, и все это время она пролежала «на полке». «Я просто с самого начала понял, что это дуэтная песня, и не стал исполнять ее один, - объясняет Intermedia певец. - Но за много лет не нашлось более подходящей партнерши, чем Ирочка Аллегрова. Это мой первый опыт творческого союза с Ириной Аллегровой. Я очарован, потрясен и надеюсь, что мы продолжим сотрудничество».