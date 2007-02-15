Тимати не расстается с Ксенией Собчак (ФОТО)

Ксения Собчак и рэппер Тимати никак не могут выйти из роли влюбленных, в которой они предстали в недавнем совместном клипе. На церемонии награждения премией «Самая стильная» они появились держась за руки и старательно изображали из себя парочку. Знающие вкус Тимати люди были крайне удивлены, увидев рядом с ним Ксюшу. Ведь известного рэппера всегда окружали очень эффектные барышни. А Собчак, мягко говоря, весьма далека от его идеала красоты. Но чего не сделаешь, чтобы привлечь к себе еще большее внимание! Обнимая Тимати и не отпуская его руку весь вечер, Собчак прямо-таки по-мужски ухаживала за другом, оказывая ему все имеющиеся в арсенале знаки внимания. Но с появлением Жанны Фриске ситуация изменилась. Завидев красотку-певицу, Тимати переключился на нее, чудом вырвавшись из объятий Собчак. Держа старого друга за руку, Фриске не скрывала радости от встречи с ним. Счастливые мгновения, правда, прошли не за общим столиком, а на сцене: Тимати вручал Фриске приз как одной из девяти финалисток. - Тима такой красавчик, такой красавчик, - вздыхала Жанна, довольная призом и недовольная отсутствием времени, чтобы нормально пообщаться. Не порадоваться за назойливую Ксению, когда она получила главный приз, выиграв церемонию, Тимати просто не мог. - Что-то мне надоело участвовать в каждой премии просто так, вот наконец-то выиграла, ура! - рассказала "ТД" Собчак, которая с самого начала была уверена, что оставит главную соперницу - Жанну Фриске позади. Не дожидаясь финального аккорда вечеринки, Тимати с Собчак вместе покинули зал. Помогая триумфаторше надеть шубу, рэппер поделился: - Мы с Ксюшей очень дружим… На что «блондинка в шоколаде» лишь загадочно улыбнулась.