ШОК! Руслану Писанку бросил муж

На днях своими семейными горестями Руслана Писанка поделилась с Лолитой Милявской в программе «Без комплексов». Во всеуслышание актриса заявила, что ее бросил супруг. Причиной разрыва стали не «габариты» Русланы, как некоторые предполагали, а банальная ревность. Иван в течение трех с половиной месяцев сходил с ума, пока Руслана самозабвенно училась танцевать. Супруг не скрывал своих переживаний, но на все предложения Русланы вооружиться сухим пайком и мужественно, как делали другие ревнивцы, присутствовать на всех репетициях отвечал категорическим отказом. Проект «Танцы со звездами» закончился, а обида осталась. Но особо отчаиваться Руся не стала. Прихватила бальное платье и отправилась на Венский бал в Австрию. Актриса сама призналась, что мечтает встретить там принца 32-37 лет отроду. Правда, Лолита вовремя поправила подругу: «Золушка, наш размер – 25, зачем нам старше?». А вот на балу Руслану сопровождал никто иной, как ее партнер по танцам – разлучник-Николай.