Лолита скучает по Цекало

Певица и телеведущая Лолита во время недавнего концерта в Курске призналась, что очень скучает по своему бывшему мужу Александру Цекало. Рассказала она и о причине развода. Оказалось, семью двух талантливых артистов разрушили измены Александра. Своему экс-супругу Лолита посвятила одну из песен, прозвучавших на концерте, пишет "КП-Воронеж ". Исполняла ее певица стоя на коленях и обнимая концертный стул, который, по ее словам, хранит еще со времен "Кабаре-Дуэт-Академии". Лолита все время берет его с собой на гастроли как талисман. "Жаль, что Саша не видит, что я для него сейчас пою, - с грустью сказала Лолита. - Мне очень его не хватает. Было обидно, когда написали, что проект "Две звезды" мы стали вместе вести из-за больших денег. Но мы сразу же согласились, не спрашивая ни о каких гонорарах! Для меня одно удовольствие работать с Сашей... даже бесплатно. Жить с ним, конечно, трудновато было. Но это только потому, что он мне изменял, а я ему нет, а надо было. Я Саше очень благодарна. Он меня многому научил: петь, например". Люди от откровений звезды приходили в полный восторг. Желающих послушать песни Лолиты и истории из ее личной жизни нашлось немало. На концерте был настоящий аншлаг. "По количеству зрителей, приходящих на концерты, мы все в шоу-бизнесе ориентируемся на Киркорова, - сказала певица. - Он обычно говорит, что у него поклонники даже на люстрах висят. Я думаю, и у меня бы в Курске висели, но тут люстр в зале нет". Весь вечер Лолита удивляла публику: показывала со сцены видеоролики, где избивает членов своего коллектива и признается им в любви; задирала юбку и спрашивала, не похожа ли она на корову; вставала на пуанты. Не забыла певица и спуститься в зал, где перецоваловала нескольких мужчин и запачкала их своей ярко-красной помадой