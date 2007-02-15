Родные подвергли пыткам пышногрудую «Блестящую»

По русской традиции в этот день, который называют Лакомкой, нужно есть столько, сколько душе угодно. На Руси говаривали: “Сколько раз собака хвостом махнет, столько блинов и съешь!”. Но пышногрудая "Блестящая" Анна Семенович традицию решила игнорировать — слишком уж увлечена барышня своей фигурой. «У меня очень много работы, некогда блины есть. И не кушаю я мучного, нельзя мне поправляться» - жалулется Семенович журналистам «МК». Однако, Аня призналась, что блины печёт для всей семьи по собственному рецепту: «Печь — пеку. Масленую неделю-то у нас в семье никто не отменял. Есть один рецепт, по которому уже много лет мешают у меня в доме блины. Замешают и оставляют. А я прихожу с концерта — и к плите. И пеку, и пеку! Зачем? Если все равно не ем? Так когда много вдыхаешь аромат, потом есть уже не хочется. Так и справляюсь с соблазном»