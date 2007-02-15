Жасмин феноменально похудела

На концерте в Кремле, посвященном Дню влюбленных, отечественные звезды больше всего были обеспокоены не собственными выступлениями, а своим внешним видом. Свободная от уз брака Жасмин появилась в коротеньком обтягивающем платье с суперглубоким декольте. «Ух, какая ты! Да ты реально похудела! Килограммов на пять!» – восхитились «Блестящие», столкнувшись с Жасмин за кулисами. Щеки Жасмин моментально вспыхнули, и певица принялась кружиться, демонстрируя всем вновь обретенную талию, пишет "Жизнь". «А то! Я специально неделю худела к этому концерту. На кефирной диете сидела» – хвасталась Жасмин.