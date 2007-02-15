Наоми Кемпбелл высказала свое мнение о худышках

Супермодель Наоми Кемпбелл внесла свою лепту в борьбу с анорексией. В интервью прессе красавица заявила, что модели сами виноваты в своих проблемах, а индустрия моды совершенно не при чем. На состоявшейся в понедельник в Лондоне церемонии вручения премий Elle Style Awards, где Наоми торжественно наградили титулом лучшей супермодели, Кемпбелл решила поговорить на злободневную тему ультрастройных моделей. "Вы не можете обвинять модную индустрию в нарушениях психики у девушек, - заявила Наоми. – Это действительно болезнь, как и алкоголизм и пристрастие к наркотикам, а индустрия совершенно не виновата". Напомним, аналогичный взгляд на ситуацию высказала модель Жизель Бундхен, заявив, что девушки, страдающие от анорексии, в первую очередь страдают от расстройства психики. Также выяснилось, что иконой стиля для Наоми является ее подруга и коллега Кейт Мосс: "Я всегда обожала и обожаю Кейт". Ресторан Bumpkin в Лондоне с понедельника предлагает слишком худым моделям бесплатные обеды. Девушки, участвующие в показах на London Fashion Week, чей индекс массы тела ниже 18, могут полакомиться здесь блюдами из специального меню. Тем временем на стартовавшей в столице Британии Неделе моды (Кемпбелл, кстати, принимала участие в показе коллекции Джулиен Макдональд, на фото), запрет о выпуске на подиум девушек с нулевым размером так и не вступил в силу. Однако все участники мероприятия были предупреждены, что в показах могут участвовать "лишь здоровые манекенщицы". "Мы приняли решение не вводить запрет на демонстрацию одежды девушками с небольшим весом, так как это может быть воспринято как дискриминация. Вы же не можете, глядя на супермодель, заявить, что она страдает расстройством. Может быть, у нее конституция тела такая", - заявила исполнительный директор организации British Fashion Council Хиллари Рива. Похожего мнения придерживается известный дизайнер Питер Ингверсен (Peter Ingwersen), основатель модного брэнда Noir: "Запрет все равно не решает проблемы. Никакой закон не сможет решить возникшую ситуацию. Единственный путь – это знание, то есть обучение и образование моделей".