Кайли Миноуг попросила совета у Мадонны

По сообщениям британской прессы, австралийская поп-дива Кайли Миноуг в настоящее время подумывает усыновить ребенка и даже обратилась за советом к Мадонне. Также Кайли пытается справиться с горечью утраты Оливье Мартинеса, поедая шоколад в огромных количествах. Согласно информации лондонского издания Daily Mail Кайли связалась с несколькими агентствами по вопросам усыновления, расположенными на территории Австралии и Великобритании. Певица выясняет вопрос возможности усыновления независимо от "наличия постоянного партнера". "Кайли надеялась завести ребенка от Оливье, – пишет издание, ссылаясь на достоверный источник информации. – Однако разрыв с ним разбил все ее надежды на то, что в ближайшее время у нее появятся собственные дети. Последние несколько дней она часто звонила Мадонне с просьбой дать совет, как усыновить малыша. Они разговаривали и о Малави и о других африканских странах". Немного странно, что Кайли решила обратиться именно к Мадонне. Лучше бы посоветовалась с Анджелиной Джоли: у актрисы опыт в таких вопросах побогаче, да и скандалов с усыновлением Джоли удавалось избежать. Тем временем фанаты Кайли до глубины души возмущены поведением экс-бойфренда певицы, совершенно не стесняющегося огласки своих любовных похождений на стороне. Дело дошло до того, что Миноуг пришлось вмешаться лично. В послании к поклонникам на своем сайте она попросила не делать из Мартинеса козла отпущения. "Что касается вашего отношения к похождениям Оливье, я могу только сказать, что он просто не заслуживает такого отношения и, уж тем более, преследования. Для тех людей, к которым я испытываю огромную любовь и уважение, с которыми общаюсь, такого рода действия - чрезвычайно несправедливы: никто не имеет права взять и демонизировать человека. Одно, о чем я вас попрошу, как людей, ценящих меня - максимально выразить свою поддержку и мне и Оливье, потому как разрыв двух людей - это всегда нелегко".