Джордж Клуни расскажет об интригах американского футбола

Джордж Клуни (George Clooney) подписал контракт с кинокомпанией Universal Pictures о работе над проектом "Leatherhead". Сам актер не только занял режиссерское кресло, но и и намеревается сыграть главную роль в этой футбольной комедии, рассказывающей о закулисных интригах американской футбольной лиги 20-х годов. Предполагалось, что съемки картины начнутся весной 2007 года, однако Джордж решил начать ранее оговоренного срока. За время подготовки к съемкам Клуни переписал уже имеющийся вариант сценария. Его партнершей по съемочной площадке стала Рене Зельвегер (Renee Zellweger). За продюсирование проекта взялась новая компания Клуни Smoke House Productions.