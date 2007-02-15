Джим Керри с подружкой сделали «Номер 23»

14 февраля состоялась премьера ленты "Номер 23" с участием Джима Керри в непривычном для него образе. На премьеру фильма "Номер 23" (The Number 23) режиссера Джоэла Шумахера, Джим Керри (Jim Carrey) пришел со своей подружкой Дженни Маккарти (Jenny McCarthy). Пара выглядела достаточно счастливой. Улыбки не сходили с лиц обоих. Не секрет, что актер очень счастлив в союзе с актрисой Дженни Маккарти. "Я думаю, что наши отношения начались в тот момент, когда я был максимально готов к таким отношениям, подобного ранее со мной не случалось," - сказал Джим Керри. " Мы дополняем друг друга так, что складывается ощущение, что мы идем по одной тропе жизни!" По сюжету психологического триллера "Номер 23" в руки Уолтера Спэрроу (Керри) однажды попадает книга, содержание которой, точь в точь повторяет его жизнь. Одно лишь различие – вместо ожидаемого хэппи-энда, книга заканчивается убийством. Уолтер начинает догадываться, что вскоре убийство произойдет в реальности. Актер предстанет в этой ленте не в комедийном, а , скорее, драматическом образе.