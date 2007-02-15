Стали известны подробности госпитализации Робби Уильямса

Британский певец Робби Уильямс попал в ту же самую клинику, что и Кейт Мосс. Родная мать Робби Уильямса рассказала некоторые подробности госпитализации Робби (Robbie Williams) британскому изданию UK Sun: "Он очень публичный человек, и неудивительно, что все внимание прессы приковано к тому как будут развиваться события далее. Я вылечу к нему сразу же, как только он справится с ранними стадиями выздоровления. Пока что я не вижу смысла срываться и ехать к нему. Выздоровление - процесс индивидуальный, он должен сам справиться с этим. Как только я почувствую, что нужна ему - мигом буду рядом со своим сыном." Появившиеся подробности немного открывают на некоторые новые и страшные специфические особенности того, как запутавшийся певец под давлением депрессии танцевал на краю зависимости и возможной опасности для его жизни. "Певец просто нашел невозможным дальше измываться на собой, страдая из-за бессоницы и без конца находиться на снотворных препаратах. Он неплохо привязался к мощному и спорному по своему составу антидепрессанту Seroxat, который уже прогремел в свете многочисленных подростковых самоубийств. И ежедневно он подвергал свой организм невероятным испытаниям: выпивая до 36 порций двойного кофе-эспрессо, потребляя до 20 банок энергетического напитка Red Bull и выкуривая до 60 сигарет в день. Одно радует, что певец избежал одну из популярных зависимостей - интернет-сексуальной. Предполагается, что Робби Уилльямс зарегистрировался в проверенной временем клинике Meadows в Wickenberg, штат Аризона. Это - тот же самый, реабилитационный центр, который помог супермодели Кейт Мосс (Kate Moss) с проблемами здоровья в прошлом. Напомним, что британский певец Робби Уильямс попал в реабилитационную клинику в день своего рождения - во вторник, 13 февраля, певцу исполнилось 33 года. Об этом сообщила представитель исполнителя Брайони Уоттс (Bryony Watts). Уоттс также заявила, что в клинику Уильямс попал из-за зависимости от лекарственных препаратов, но от дальнейших комментариев отказалась.