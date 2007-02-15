Кристина Риччи ломает барьеры в «другом журнале»

Молодая актриса сделала провокационную фотосессию в журнале Another Magazine и рассказала о том, как собирается "встряхнуть" старый добрый кинематограф. Большая часть жизни 26-летней актрисы прошла в кино, и уходить из него Кристина не собирается. "Лицедейство – это то, что я люблю, чем хочу заниматься. Это божий дар. Мне нравиться играть. Мне нравится внимание, мне нравится ходить на пробы и фотосессии, где меня наряжают и гримируют. Я люблю говорить о себе с журналистами. Это меня успокаивает. " - призналась в интервью актриса Кристина Риччи (Christina Ricci). Несмотря на еще "нежный возраст", Кристина успела сыграть несколько очень сложных персонажей. Прославилась она еще ребенком - в "Семейке Адамсов" девочка смогла создать удивительный образ маленькой смурной бестии. Теперь Риччи выросла и совсем не боится подпортить свой имидж "некрасивыми" ролями, как, например, в "Монстре". Там она играла лесби-подружку серийной убийцы в исполнении располневшей Шарлиз Терон. А в фильме "Стон черной змеи", который скоро выйдет на экраны, Кристина предстала в образе запутавшейся нимфоманки, сидящей на цепи. На вопрос о желании ее перевоплощаться, входить в сложные образы, актриса ответила: "Я нахожу это действительно интересным, это настолько утверждающе для меня. У меня есть талант в этом. Я всячески пытаюсь воздействовать, помогать себе в том, чтобы это было удобным - каждодневный выход на камеру." На свое отношение к окружающим ее людям она ответила: " Долгое время у меня была репутация этакой злюки острой на язык. Но за последние несколько лет, мне кажется, я сильно изменилась. Изменился и мой характер, и мои вкусы. Сейчас я не считаю, что обязана раскрывать душу перед первым встречным. Я стараюсь поменьше злиться и больше наслаждаться жизнью. Возможно, я просто повзрослела. " Повзрослевшая Кристина собирается вскоре сломать еще парочку барьеров в умах кинозрителей. Новый фильм с ее участием – "Стон черной змеи" (Black Snake Moon) о нимфоманке и черном блюзмене вызвал просто нездоровый ажиотаж в Америке. Картину, в которой партнерами Риччи стали Сэмюэль Л. Джексон и певец Джастин Тимберлейк, показали на фестивале Сандэнс. Критики сразу же набросились на авторов за провокационный сюжет и слишком откровенную игру Кристины. На очереди новые работы актрисы - драма "Пенелопа" с Риз Уизерспун и Хайденом Кристенсеном и военная драма «Дом смелых» с Сэмюэлем Л. Джексоном и рэппером 50 Cent.