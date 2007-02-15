Слава переспала с Гошей Куценко

Проснувшись рано утром в купе поезда на Екатеринбург, певица Слава не сразу поверила собственным глазам. Ее тело было заключено в ласковые объятия спящего Гоши Куценко. Судорожно пытаясь вспомнить, что же произошло после презентации киноленты «Параграф 78» в Казани, когда киногруппа садилась в поезд, Слава первым делом стала проверять на месте ли ее нижнее белье. К счастью, с трусиками певицы оказалось все в полном порядке. И Слава смогла вздохнуть с облегчением. Как выяснилось, ей пришлось лечь в одну постель со скандальным актером из-за жуткого холода в вагоне. - В поезде не топили по каким-то непонятным для меня причинам, - рассказывает Слава. - Мы с Гошей ехали в одном купе и все насквозь промерзли. Он принес из вагона-ресторана коньяк, от которого стало теплее. Мы сидели рядом, чтобы наверняка не замерзнуть, и так и уснули вместе.