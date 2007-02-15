Бывшая жена Пола Маккартни дала папарацци под зад

Разъяренная Хизер Миллс, не получившая и пенни от бывшего мужа при разводе, решила возмещать свою агрессию и эмоцию на папарацци. Низер Миллс (Heather Mills) повела себя достаточно нехарактерно для самой себя. Вооружившись видеокамерой, бывшая супруга Пола Маккартни вышла на улицу и устроила охоту на работника СМИ. То ли отчаяние, то ли разочарование в лицах мужского пола руководило ею, однако выглядела она достаточно агрессивно и была раздраженной. Поговаривают, что Хизер Миллс начала учавствовать в различных телешоу, в том числе и в “Dancing With The Stars” - с одной единой целью подзаработать денег, которых у нее после развода с Полом изрядно поубавилось.