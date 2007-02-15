Нелли Уварова станет мымрой

Нелли Уварова заработала кучу денег во время съемок «Не родись красивой» и больше не собирается сниматься... - За работу в сериале Нелли получала копейки. Зарплату актрисе подняли после того, как она вышла замуж. Но, несмотря на щедрость начальства, молодожены до сих пор не имеют возможности обзавестись жильем и снимают квартиру в Марьине. Сейчас Нелли готовится сыграть замарашку в большом кино. Популярность «мыла» о гадком утенке вскружила голову мужу актрисы Сергею Пикалову, который, кстати, по совместительству один из режиссеров саги о Кате Пушкаревой. Сергей решил снять фильм о женщине, помешанной на работе и несчастной в любви. По сюжету героиня - успешная бизнес-леди с твердым характером. Однажды она понимает, что достигла высот в работе, а на личном фронте у нее провал. Вот тогда мымра берет инициативу в свои руки и начинает бороться за женское счастье. Нелли не впервой перевоплощаться в страшилу, и потому в успехе никто не сомневается. Кто будет играть в картине вместе с Уваровой, пока неизвестно. На экранах «Мымра» появится в 2008 году.