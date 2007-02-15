Любовные откровения группы «Динамит»

В День Святого Валентина звезды решили объединиться со своими фанатами и разделить радость любви вместе. Произошло это на празднике журнала "Yes". Клуб "Тень", где устраивалась вечеринка, был переполнен страждущими. Места хватило далеко не всем влюбленным, многие так и остались мерзнуть перед дверями клуба. Антон Камолов и Ольга Шелест весь вечер провели вместе, не отходя друг от друга. Дело в том, что они были ведущими концерта. На вопрос, что их объединяет, Антон пошутил "только секс". Недавно в прессе появилась информация, что актер Владимир Машков и Шелест поженились. Речь шла об актрисе Оксане Шелест. Новость о свадьбе напрямую коснулась и Ольгу: "Мои друзья прочитали на Днях.ру, что Шелест и Машков поженились и написали об этом мне по электронке. Когда выяснилось о чём речь, мы вместе посмеялись. Самое интересное, что у меня есть сестра и ее зовут Оксана. Оксана Шелест. Но это не жена Владимира. Мы с ним даже почему-то не знакомы". В VIP-гримерке выяснилось, что одна из звезд поддержала бэби-бум и находится в интересном положении уже две недели. Беременной оказалась йоркширский терьер Сося, она боялась громких звуков и постоянно дрожала на руках у фабричной хозяйки. Фабрикант Майк Мироненко не отходил не на шаг от солистки группы "Куба" Саши Балакиревой. За кулисами Майк на ушко пел песню Саше, преданно смотря ей в глаза и держа девушку за руку. В это время солист группы "Динамит" Илья Дуров жаловался, что его никто не поздравил с праздником. А самым неожиданным подарком на день Всех влюблённых для него был завтрак. Все ингредиенты были в форме сердец: и яичница, и бекон, и хлеб. А вот его коллега и тезка Илья Зудин поздравил всех: "День Святого Валентина – это не только праздник влюблённых. Это ещё и праздник друзей. Я всех друзей по телефону поздравил". Этому были очень удивлены другие участники группы, потому что им Илья не позвонил. Константин Крюков пришел в клуб с кактусом, который он подарил одной из фанаток. Сейчас звезда "9 роты" готовится к свадьбе. Он встречается с будущей женой Евгенией уже больше четырех лет. Она не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу и учится на психолога.