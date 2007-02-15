Программу «Детали с Тиной Канделаки» закрыли

Канал СТС снял с эфира некогда популярную авторскую программу госпожи Канделаки. Официальная причина - низкий рейтинг, неофициальная - Тина стала использовать эфир в личных целях. С сетки вещания «Детали с Тиной Канделаки» исчезли. Замена прошла практически незаметно, благо телезритель сразу же переключился на новый продукт СТС. Едва в эфир стали выходить первые сюжеты «Свадебного переполоха», ток-шоу Канделаки перестали транслировать на голубом экране. Постоянные почитатели творчества Тины подмену сразу заметили. Но не придали этому значения. Объяснение нашлось само собой - телезвезда не могла разорваться между двумя продуктами, вот и выбрали то, что позитивнее и «смотрибельнее». На самом деле «Свадебный переполох» не отнимает много времени у Тины, да и «Детали» идут в прямом эфире поздно ночью. Так в чем же дело? Сами сотрудники канала уверяют, что у «Деталей» и так был низкий рейтинг, и их давно хотели закрыть. Интересно, за что же тогда телеакадемики вручили ей главную теленаграду «ТЭФИ»? Как раз за лучшую телеведущую ток-шоу, в данном случае как ведущую «Деталей». Значит все-таки причина не в рейтинге. Ответ на этот вопрос мы нашли у конкурентов Тины, которые и пролили свет. По их мнению, Тина стала использовать эфирное время в своих интересах. Она приглашала такие персоны, которые были явно не в формате канала. Кроме того, зачастую теледива могла позволить в прямом эфире сказать то, что расходилось с мнением телебоссов. В результате ток-шоу свернули, а сама Тина закатила на канале переполох. Свадебный.