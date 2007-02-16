На Берлинале показали скандальный фильм

На Берлинале показали скандальный документальный фильм режиссера Оливье Мейру о знаменитом кутюрье Иве Сен-Лоране. В ленте, созданной еще в 2001 году, но запрещенной судом к показу во Франции, рассказывается о закулисной жизни модельера Ива Сен-Лорана, в которой много нелестных моментов. Зрители становятся свидетелями того, как модельер постепенно теряет остроту зрения, и все больше зависит от своих помощников. На заднем плане слышны разговоры сотрудников Сен-Лорана, которые позволяют себе весьма нелестные отзывы о своем работодателе. Далее следуют кадры, на которых бывший любовник Ива Сен-Лорана заявляет, что кутюрье никогда не станет счастливым. "Он как сомнамбула, которую нельзя будить. Я делаю все, чтобы он оставался в этом трансовом состоянии всегда", - заявил в своем интервью Пьер Берг. В фильме французского документалиста Оливье Мейру множество подобных моментов. По этой причине лента, не успев выйти на экраны в 2001 году, была запрещена к коммерческому прокату во Франции, а режиссер, известный скандальными проектами об апартеиде и сексуальных меньшинствах, уплатил штраф.